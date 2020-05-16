«Передал мобильник в колонию». В Кунгуре на взятке попался сотрудник ГУФСИН

16 Май 2020 2020-05-16T16:18:08+03:00

Подозреваемый был задержан 12 марта, суд уже арестовал его на время следствия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Кунгуре арестован 35-летний сотрудник ГУФСИН, который попался на взятке. За деньги он обещал передать осужденному, отбывающему наказание в колонии, сотовый телефон.

- Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника исправительного учреждения ГУФСИН по статье «Получение взятки за незаконные действия», - сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. - По версии следствия, подозреваемый, состоя в должности младшего инспектора отдела безопасности исправительного учреждения, за денежное вознаграждение передал осужденному, отбывающему наказание, на территорию колонии средства сотовой связи. 12 мая 2020 года при получении 30 тысяч рублей сотрудник исправительной колонии был задержан.

Суд уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU