2020-05-16T16:00:31+03:00
Происшествия

«Эвакуировали 47 человек». В Пермском крае рекордный паводок угрожает 15 населенным пунктам

Высокий уровень воды в реках будет сохраняться и в ближайшие сутки
Алена ОВЧИННИКОВА
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Силы и средства готовы к реагированию. Фото: Администрация Соликамского городского округа.Силы и средства готовы к реагированию. Фото: Администрация Соликамского городского округа.
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Рекордный паводок может угрожать 15 населенным пунктам в семи муниципальных районах и городских округах на севере Пермского края. Здесь уже есть подтопленные приусадебные участки и жилые дома.

- В Гайнском районе продолжает действовать режим ЧС, - сообщила пресс-служба краевой администрации. - В поселках Усть-Черная и Серебрянка вода начинает снижаться, часть домовладений уже освободились от воды.

В Соликамске продолжает действовать режим «Повышенная готовность» из-за подтопления придомовых территорий в поселке Тюлькино. За сутки уровень паводковых вод здесь повысился на 14 см.

Силы и средства готовы к реагированию на любые ситуации, связанные с половодьем, усилены опергруппы, приведен в готовность пункт временного размещения в лагере «Лесная сказка» в поселке Тохтуево. Туда уже эвакуировано 47 человек. Часть людей разместились у родственников.

В ближайшие сутки высокий уровень воды в реках Соликамского и Чердынского городских округов будет сохраняться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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