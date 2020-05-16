«Очевидцы сообщают о восьми столкнувшихся авто». В Пермском крае произошла массовая авария

16 Май 2020 2020-05-16T14:38:59+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Покореженные авто, разбросанное по дороге железо, фура, перегородившая почти всю трассу… Это итог массовой аварии, которая произошла днем, 16 мая неподалеку от Полазны в Пермском крае.

Очевидцы сообщают с места происшествия о восьми столкнувшихся автомобилях. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют истинные причины произошедшего и точно количество пострадавших автомобилей.

- Авария произошла на 40 километре трассы Пермь-Березники, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Столкнулись несколько автомобилей. По предварительным данным никто из водителей и пассажиров не пострадал. Сотрудники полиции в настоящий момент работают на месте ДТП.

- В районе кругового движения глухая пробка, транспорт разворачивается и едет через Полазну, - пишут в соцсетях автомобилисты.

В ГИБДД советуют по возможности отложить поездку в даном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU