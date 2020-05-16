2020-05-16T12:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«+52 за стуки». Роспотребнадзор сообщил о количестве заболевших коронавирусом в Пермском крае на 16 мая 2020 года

Диагноз COVID-19 подтвержден у 973 человек
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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К тысяче человек приближается цифра заболевших коронавирусом в Пермском крае. По новым данным, которые опубликовал 16 мая Роспотребнадзор, за минувшие сутки в регионе заболели еще 52 человека. И теперь диагноз COVID – 19 подтвержден у 973 человек.

За два месяца с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае вылечились 511 человек.

В минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия.

В итоге в Пермском крае за время эпидемии произошло 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом: 12 смертей от COVID-19 и 14 смертей у пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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