«+52 за стуки». Роспотребнадзор сообщил о количестве заболевших коронавирусом в Пермском крае на 16 мая 2020 года
К тысяче человек приближается цифра заболевших коронавирусом в Пермском крае. По новым данным, которые опубликовал 16 мая Роспотребнадзор, за минувшие сутки в регионе заболели еще 52 человека. И теперь диагноз COVID – 19 подтвержден у 973 человек.
За два месяца с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае вылечились 511 человек.
В минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия.
В итоге в Пермском крае за время эпидемии произошло 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом: 12 смертей от COVID-19 и 14 смертей у пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по иным причинам.
ИСТОЧНИК KP.RU