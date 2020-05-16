В Пермском крае излечились от коронавируса более 500 человек

16 Май 2020 2020-05-16T10:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевой минздрав сообщил о количестве выздоровевших за два месяца эпидемии коронавируса в Пермском крае. Напомним, первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в регионе 13 марта.

- За два месяца 511 человек вылечились от тяжелого заболевания, – сообщил краевой минздрав. – И произошло 24 летальных исхода пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция: 12 случаев - умерли от COVID-19, 12 смертей заболевших не были связаны с COVID-19.

На данный момент в Пермском крае подтвержден 921 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 246 пациентов проходят лечение в специализированных медучреждениях (у них имеются симптомы заболевания), 140 пациентов изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием у них клинических проявлений заболевания.1589 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU