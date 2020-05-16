Водитель ВАЗ в Перми сбил ребенка

16 Май 2020 2020-05-16T09:00:12+03:00

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15 мая в Перми произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя школьница. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии она получила травмы и сейчас лечится в краевой детской клинической больнице.

- ДТП произошло около 17.45 на улице Ласьвинской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Водитель автомобиля ВАЗ-111730 в районе дома №58 по улице Ласьвинской допустил наезд на пешехода – девушку 2007 года рождения.

По предварительным данным, несовершеннолетняя переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате столкновения потерпевшая получила травмы и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU