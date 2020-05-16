Оперштаб: парикмахерские и салоны красоты в Пермском крае смогут оказывать услуги по маникюру и педикюру

16 Май 2020 2020-05-16T08:09:54+03:00

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Краевой оперштаб уточнил, как могут работать парикмахерские и салоны красоты в Пермском крае, которые открылись 12 мая.

- Помимо парикмахерских услуг они смогут оказывать услуги по маникюру и педикюру, - пояснили в оперштабе. - Соответствующими пунктами будет дополнен краевой указ о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изменения вступят в силу с момента подписания Указа 18 мая.

В данный перечень не вошли услуги, связанные с косметическими процедурами и комплексным уходом за кожей лица и шеи, массажем лица, а также другие косметические услуги. Это связано с тем, что в процессе оказания данных услуг мастер и клиент имеют максимально близкий физический контакт с точки зрения распространения коронавирусной инфекции воздушно-капельным путем.

Во время проведения процедуры маникюра и педикюра должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты. Менять их необходимо каждые три часа. После каждого посетителя помещения необходимо проветривать и обрабатывать все поверхности дезинфицирующим средством. Все одноразовые шапочки, халаты, белье и тапочки должны быть утилизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU