2020-05-15T19:21:01+03:00
Общество

Клещи с начала теплого сезона покусали 2300 человек в Пермском крае

Среди пострадавших 600 детей
Алена ОВЧИННИКОВА
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39% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.39% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Специалисты Роспотребнадзора опубликовали статистику по пострадавшим от укусов клещей в Пермском крае.

- Всего в этом сезоне в медицинские организации края обратилось 2334 человека, пострадавших от укусов клеща, из них 668 детей, - поясняют в Роспотребнадзоре. - Результаты лабораторных исследований: 1,2% клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,1% - иксодовым клещевым боррелиозом, 2,6% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Эти данные соответствуют среднемноголетним данным.

Напомним, с 1 мая главный государственный санитарный врач по Пермскому краю снял запрет на вакцинацию против клещевого энцефалита.

посещение пациентами амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в целях иммунопрофилактики инфекционных болезней. Чтобы поставить прививку в поликлинику необходимо приходить в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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