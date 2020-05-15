Из-за аварии на Чусовском мосту скопилась многокилометровая пробка
Многие пермяки по пути на дачи вынуждены простаивать в ней более часа
Фото: сервис Яндекс.Пробки.
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- Огромная многокилометровая пробка скопилась вечером в пятницу, 15 мая, на выезде из Перми, - сообщают «КП»-Пермь» автомобилисты. – Она растянулась от отворота на водозабор до Чусовского моста.
Во-первых, это время пермяки массово выезжают на дачи, во-вторых, сервис Яндекс.Пробки сообщает, что на Чусовском мосту произошла авария.
Сотрудники ГИБДД работают на месте и просят автолюбителей по возможности отменить поездку в данном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU