Из-за аварии на Чусовском мосту скопилась многокилометровая пробка

15 Май 2020 2020-05-15T18:58:13+03:00

Многие пермяки по пути на дачи вынуждены простаивать в ней более часа

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- Огромная многокилометровая пробка скопилась вечером в пятницу, 15 мая, на выезде из Перми, - сообщают «КП»-Пермь» автомобилисты. – Она растянулась от отворота на водозабор до Чусовского моста.

Во-первых, это время пермяки массово выезжают на дачи, во-вторых, сервис Яндекс.Пробки сообщает, что на Чусовском мосту произошла авария.

Сотрудники ГИБДД работают на месте и просят автолюбителей по возможности отменить поездку в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU