2020-05-15T18:37:15+03:00
Общество

В Перми отделения двух больниц переведены в режим обсервации

У сотрудника медучреждения и пациентки выявлен коронавриус
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Пермский краевой минздрав сообщил о том, что с 13 мая часть хирургического отделения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» закрыта на прием и выписку пациентов. Причина в том, что у одного сотрудника мед.учреждения был выявлен коронавирус.

- Все контактные лица находятся под наблюдением врачей, у всех взяты пробы на коронавирус, - пояснили в минздраве. – В больнице проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

А с 14 мая в режим обсервации было переведено отделение кардиологии № 2 Пермского кардиодиспансера. У пациентки, поступившей в кардиодиспансер, был выявлен коронавирус. Женщину перевели в перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции корпус на Луначарского, 95б.

Отделение кардиологии № 2 переведено в режим обсервации. В нем остаются 10 пациентов до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Два медицинских работника изолированы на дому на 14 дней под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми отделения двух больниц переведены в режим обсервации
В Пермском крае рыбак спас попавшего в беду лосенка
Из-за паводка в Пермском крае перекрыли несколько региональных и муниципальных дорог
«Ночь музеев - 2020» в Перми: уличные выставки, маска и перчатки
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Перми
В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции
«Мы спасаем тех, от кого официальная медицина отказалась». Анастасии Заворотнюк может помочь открытие российских ученых
Синоптики обещают, что выходные в Прикамье будут теплыми и дождливыми
В Пермском крае еще 50 человек заразились коронавирусом
В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Из министерства строительства Пермского края уволился замминистра
«Тайна смерти Гитлера». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет правду о загадочной гибели фюрера
В Перми из-за ремонта перекроют центр города
100 лет ветерану труда «Азота»
В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
В Пермь из Чайковского на вертолете доставили женщину с коронавирусом
В Перми из-за ремонта на теплосети будет перекрыт участок улицы
Власти помогли 18 вахтовикам вернуться в Пермь из Нижневартовска
В Перми закрыли из-за коронавируса кардиологическое отделение городской больницы
«Системное администрирование и искусственный интеллект». Пермские студенты и молодые специалисты смогут участвовать в онлайн-стажировках МТС
"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина
В Пермь привезли еще 18 вахтовиков, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
Дягилевский фестиваль перенесут из-за коронавируса
В Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом