В Перми отделения двух больниц переведены в режим обсервации

15 Май 2020 2020-05-15T18:37:15+03:00

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Пермский краевой минздрав сообщил о том, что с 13 мая часть хирургического отделения ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» закрыта на прием и выписку пациентов. Причина в том, что у одного сотрудника мед.учреждения был выявлен коронавирус.

- Все контактные лица находятся под наблюдением врачей, у всех взяты пробы на коронавирус, - пояснили в минздраве. – В больнице проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

А с 14 мая в режим обсервации было переведено отделение кардиологии № 2 Пермского кардиодиспансера. У пациентки, поступившей в кардиодиспансер, был выявлен коронавирус. Женщину перевели в перепрофилированный под лечение коронавирусной инфекции корпус на Луначарского, 95б.

Отделение кардиологии № 2 переведено в режим обсервации. В нем остаются 10 пациентов до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Два медицинских работника изолированы на дому на 14 дней под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU