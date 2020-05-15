В Пермском крае рыбак спас попавшего в беду лосенка
В майские праздники в Кунгурском районе спасли маленького лосенка. Животное запуталось ногами в кустарнике и какое-то время не могло выбраться. Дело происходило возле реки Юрман. Попавшего в беду лосенка заметил рыбак, сидевший возле реки с удочкой.
- Неравнодушный гражданин освободил лосенка из веток и доставил в ближайшее охотхозяйство, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. – Районный охотинспектор Леонид Чащухин осмотрел лосенка, внешних повреждений и увечий у него не обнаружил. Затем директор охотхозяйства и рыбак доставили лосенка в то же место в лесном массиве, чтобы его обнаружила мама-лосиха.
Специалисты рекомендуют, в случае обнаружения диких животных в населенных пунктах сообщать об этом районному охотинспектору. И если вы встретили молодое животное в лесу, не подходите к нему.
ИСТОЧНИК KP.RU