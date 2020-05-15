«Ночь музеев - 2020» в Перми: уличные выставки, маска и перчатки

15 Май 2020 2020-05-15T15:57:59+03:00

Пермяки смогут посмотреть не только онлайн-программу, но и побывать на уличных выставках ведущих музеев города

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В этом году «Ночь музеев», как и все массовые мероприятия, пройдет в необычном формате. Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет нам, как раньше побывать в зданиях музеев и выставок. Поэтому будет организована насыщенная онлайн-программа, но кроме этого, 16 мая, пермяки могут увидеть уличные выставки ведущих пермских музеев. Прогуляться по ним можно индивидуально или с членами семьи, строго соблюдая социальную дистанцию и надев медицинскую маску.

В Театральном сквере Пермский краеведческий музей представил выставочный проект «Этот день мы приближали, как могли...» по материалам музеев региона. Основная идея выставки - показать фронтовые и тыловые истории времен Великой Отечественной войны, участниками которых были жители Пермского края. Выставка также доступна в режиме онлайн на сайте музея.

Пермская государственная художественная галерея подготовила проект «Искусство помнить». В коллекции Пермской художественной галереи хранится большое количество произведений искусства, прямо или косвенно связанных с темой Великой Отечественной войны. На выставке представлены живописные и графические работы на бытовую тему, созданные в первые два года Великой Отечественной войны. Проект размещен в трех городских локациях: набережная Перми, Тихий Компрос, площадь у Цирка.

Еще один проект Пермской галереи - «Приближение» - который можно увидеть в сквере Миндовского и в парке «Счастье есть» в Кировском районе Перми. На выставочных стендах представлены репродукции произведений художников–фронтовиков на тему Великой Отечественной войны из фондов галереи.

На улицах Перми появились 75 пилонов-указателей, которые размещены рядом со зданиями «Маршрута Победы». В связи с изменением условий самоизоляции пермяки могут не только совершить виртуальную экскурсию на едином региональном сайте, посвященном 75-летию Победы, но и пройтись по маршруту самостоятельно.

Власти Перми напоминают, что совершая городскую прогулку индивидуально или с членами семьи, обязательным остается соблюдение всех необходимых мер защиты: социальная дистанция должна быть не меньше полутора метров, выходить на прогулку нужно в медицинской маске, не забывать своевременно дезинфицировать руки или носить перчатки.

Насыщенную онлайн-программу «Ночи музеев – 2020» подготовят музеи Пермского края. Музей пермских древностей задаст 20 вопросов настоящему палеонтологу Дмитрию Григорьеву в режиме онлайн, беседа начнется в 14:00 на YouTube-канале музея Исторический парк «Россия - моя история» проведет в своих соцсетях музыкальную экскурсию по экспозициям.

Музейный комплекс «Дом Пастернака» приглашает на лекцию «Иначе думается, пишется», рассказывающей о творчестве Бориса Пастернака в годы Великой Отечественной войны.

18 мая Музей современного искусства ПЕРММ приглашает на Онлайн-концерт группы 3000K - музыкального проекта художника Александра Кошелева и кандидата технических наук Никиты Семенова. Трансляция концерта начнется в 19.00 в соцсетях музея.

Музей-заповедник «Пермь-36» в эту «Ночь музеев» приглашает на серию авторских экскурсий, рассказывающих о разных частях музея. Трансляции будут доступны в группе музея ВК . Единая онлайн-программа «Ночи музеев в Пермском крае» уже доступна на сайте Министерства культуры Пермского края в специальном разделе «Ночь музеев» .

ИСТОЧНИК KP.RU