2020-05-15T13:23:32+03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Перми

Уже открыта продажа билетов на летние рейсы
Анна Маркова
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Их Перми будут летать самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу.Их Перми будут летать самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу.Фото: Василий Вахрин
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С 1 июня авиакомпания «Победа» поэтапно возобновляет программу полетов внутрироссийских рейсов. На официальном сайте лоукостера с 14 мая открыта продажа билетов на летние рейсы из Перми.

- Из нашего аэропорта в июне авиакомпания «Победа» планирует рейсы по четырем направлениям: Москва (Внуково), Санкт-Петербург, Сочи и Анапа, - сообщает аэропорт «Пермь» - Билеты будут продаваться почти в три раза ниже среднего тарифа 2019 года. Более 60% всех билетов на июнь будет по цене 499-2999 рублей.

Напомним, в конце марта «Победа» сообщила, что на время пандемии до 1 июня приостанавливает деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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