В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции

15 Май 2020 2020-05-15T14:21:01+03:00

На 15 мая в регионе 921 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Перми за последние несколько суток число заболевших коронавирусной инфекцией только увеличивается. По последним данным положительные тесты на опасную инфекцию за минувший день отказались у 50 пациентов.

В связи с этим заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров сообщил, что к росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм.

«Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», - рассказал Сергей Никифоров.

Напомним, на 15 мая в регионе 921 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это примерно 5,5 % прироста за сутки.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU