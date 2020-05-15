Синоптики обещают, что выходные в Прикамье будут теплыми и дождливыми

15 Май 2020 2020-05-15T11:48:14+03:00

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Рекордная жара в майские праздники и наступившее затем похолодание заставили многих жителей Прикамья опасаться: не получится ли как в прошлом году, когда 13 мая столбик термометра подобрался почти к 30-градусной отметке, но вслед за этим наступили холода, которые длились до самой осени?

- Пока такого похолодания мы не прогнозируем, - успокаивает инженер ГИС-Центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – В конце этой и в начале следующей недели температура воздуха днем в Перми будет колебаться от 12 до 17 градусов, что вполне комфортно для мая. К западу от Пермского края будет прохладнее, восточнее – жарче, а мы будем посредине. Но при этом возможны осадки.

Что должно успокоить дачников: ночных заморозков больше не ожидается. Дожди, которые будут идти время от времени, им тоже на руку. Ветер будет от слабого до умеренного. Для мая – почти идеальная погода.

В субботу, 16 мая, погода со второй половины дня будет дождливой, но с прояснениями, столбик термометра поднимется до +13 градусов. Воскресный день, 17 мая, обещает быть сухим и солнечным, температура днем в Перми - до +14 градусов. В начале следующей недели потеплеет до +16 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU