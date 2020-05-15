В Пермском крае еще 50 человек заразились коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T11:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор подтверждает еще 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. В итоге, на 15 мая в регионе 921 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это примерно 5,5 % прироста за сутки.

- Из 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 39 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 11 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщает краевой Минздрав. -Из них 22 мужчины, 28 женщин. Младше 45 лет - 16 человек, 23 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также за прошедшие сутки в Пермском крае выписано еще 14 пациентов, которых лечили от коронавируса.

Всего выздоровевших от инфекции с начала пандемии 489 человек, на лечении остается 358 жителей региона, еще 1518 человек находится на карантине по предписанию главного санитарного врача.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермь из Чайковского на вертолете доставили женщину с коронавирусом

В краевом центре ей будут лечить пневмонию (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU