2020-05-15T11:06:25+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Выяснилось, что у него даже не было водительских прав
Анна Маркова
Поделиться:
Полицейские задержали виновника аварии.Полицейские задержали виновника аварии.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в феврале в Краснокамске. Прохожие увидели на улице Сосновая Горка неподвижно лежащего мужчину. Они вызвали полицию. Правоохранители приехали на место ЧП, к сожалению, 48-летний мужчина был уже мертв.

Стражи порядка выяснили, что погибшего сбила машина и установили виновника ДТП. Им оказался 29-летний мужчина, который был ранее судим, он испугался ответственности и уехал с места происшествия. Оказалось, что у мужчины даже не было водительских прав.

- Полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции
«Мы спасаем тех, от кого официальная медицина отказалась». Анастасии Заворотнюк может помочь открытие российских ученых
Синоптики обещают, что выходные в Прикамье будут теплыми и дождливыми
В Пермском крае еще 50 человек заразились коронавирусом
В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Из министерства строительства Пермского края уволился замминистра
«Тайна смерти Гитлера». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет правду о загадочной гибели фюрера
В Перми из-за ремонта перекроют центр города
100 лет ветерану труда «Азота»
В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
В Пермь из Чайковского на вертолете доставили женщину с коронавирусом
В Перми из-за ремонта на теплосети будет перекрыт участок улицы
Власти помогли 18 вахтовикам вернуться в Пермь из Нижневартовска
В Перми закрыли из-за коронавируса кардиологическое отделение городской больницы
«Системное администрирование и искусственный интеллект». Пермские студенты и молодые специалисты смогут участвовать в онлайн-стажировках МТС
"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина
В Пермь привезли еще 18 вахтовиков, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
Дягилевский фестиваль перенесут из-за коронавируса
В Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом