В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в феврале в Краснокамске. Прохожие увидели на улице Сосновая Горка неподвижно лежащего мужчину. Они вызвали полицию. Правоохранители приехали на место ЧП, к сожалению, 48-летний мужчина был уже мертв.
Стражи порядка выяснили, что погибшего сбила машина и установили виновника ДТП. Им оказался 29-летний мужчина, который был ранее судим, он испугался ответственности и уехал с места происшествия. Оказалось, что у мужчины даже не было водительских прав.
- Полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Продолжается расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU