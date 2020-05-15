В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

15 Май 2020 2020-05-15T11:06:25+03:00

Выяснилось, что у него даже не было водительских прав

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ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в феврале в Краснокамске. Прохожие увидели на улице Сосновая Горка неподвижно лежащего мужчину. Они вызвали полицию. Правоохранители приехали на место ЧП, к сожалению, 48-летний мужчина был уже мертв.

Стражи порядка выяснили, что погибшего сбила машина и установили виновника ДТП. Им оказался 29-летний мужчина, который был ранее судим, он испугался ответственности и уехал с места происшествия. Оказалось, что у мужчины даже не было водительских прав.

- Полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU