Из министерства строительства Пермского края уволился замминистра

15 Май 2020 2020-05-15T10:12:42+03:00

У Константина Захарова 18 мая будет последний рабочий день

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Первый заместитель министра строительства Пермского края Константин Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в Минстрое.

- Я считаю, что выполнил задачи, которые передо мной ставились, - пояснил свое решение Константин Захаров. - . Благодарю коллег за совместную работу. Полагаю, что регион продолжит наращивать темпы строительства жилья, потенциал для этого есть.

Последний рабочий день у Константина Захарова будет 18 мая.

Напомним, что бывший руководитель Захарова – заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин в апреле также покинул должность.

ИСТОЧНИК KP.RU