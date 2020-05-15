Из министерства строительства Пермского края уволился замминистра
Первый заместитель министра строительства Пермского края Константин Захаров написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в Минстрое.
- Я считаю, что выполнил задачи, которые передо мной ставились, - пояснил свое решение Константин Захаров. - . Благодарю коллег за совместную работу. Полагаю, что регион продолжит наращивать темпы строительства жилья, потенциал для этого есть.
Последний рабочий день у Константина Захарова будет 18 мая.
Напомним, что бывший руководитель Захарова – заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин в апреле также покинул должность.
ИСТОЧНИК KP.RU