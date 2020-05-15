В Перми из-за ремонта перекроют центр города

15 Май 2020 2020-05-15T09:39:28+03:00

Движение по Компросу будет перекрыто по четной стороне. Фото: Василий Вахрин

Движение закроют как для личного, так и для общественного транспорта

Изменить размер текста: A A

В ночь с 15 на 16 мая будет перекрыт участок Комсомольского проспекта в Перми. Движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до Ленина будет невозможно. Это связано с ремонтными работами и коммунальной сети.

- Движение будет ограничено с 0.00 до 6.00 16 мая, - сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми. - Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми из-за ремонта на теплосети будет перекрыт участок улицы

Автобусы изменят путь следования (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU