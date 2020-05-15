В Перми из-за ремонта перекроют центр города
В ночь с 15 на 16 мая будет перекрыт участок Комсомольского проспекта в Перми. Движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до Ленина будет невозможно. Это связано с ремонтными работами и коммунальной сети.
- Движение будет ограничено с 0.00 до 6.00 16 мая, - сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми. - Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU