2020-05-15T09:39:28+03:00
Общество

В Перми из-за ремонта перекроют центр города

Движение закроют как для личного, так и для общественного транспорта
Анна Маркова
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Движение по Компросу будет перекрыто по четной стороне.Движение по Компросу будет перекрыто по четной стороне.Фото: Василий Вахрин
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В ночь с 15 на 16 мая будет перекрыт участок Комсомольского проспекта в Перми. Движение транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до Ленина будет невозможно. Это связано с ремонтными работами и коммунальной сети.

- Движение будет ограничено с 0.00 до 6.00 16 мая, - сообщает департамент дорог и благоустройства администрации Перми. - Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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