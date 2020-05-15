2020-05-15T08:36:34+03:00
Общество

В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 14 человек

Среди них две женщины 76-и и 78-и лет
Анна Маркова
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Всего выздоровевших от инфекции с начала пандемии 489 человек.Всего выздоровевших от инфекции с начала пандемии 489 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на утро 15 мая в Пермском крае за прошедшие сутки из медучреждений выписано еще 14 пациентов, которых лечили от коронавируса.

- В числе выписавшихся две женщины пожилого возраста: 76-ти и 78-ти лет, - сообщает краевой Минздрав. - Пациентки чувствуют себя удовлетворительно, некоторое время за ними будут наблюдать врачи.

Всего выздоровевших от инфекции с начала пандемии 489 человек, на лечении остается 358 жителей региона, еще 1518 человек находится на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, на утро 15 мая в Пермском крае 871 выявленный случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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