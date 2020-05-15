В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
По данным на утро 15 мая в Пермском крае за прошедшие сутки из медучреждений выписано еще 14 пациентов, которых лечили от коронавируса.
- В числе выписавшихся две женщины пожилого возраста: 76-ти и 78-ти лет, - сообщает краевой Минздрав. - Пациентки чувствуют себя удовлетворительно, некоторое время за ними будут наблюдать врачи.
Всего выздоровевших от инфекции с начала пандемии 489 человек, на лечении остается 358 жителей региона, еще 1518 человек находится на карантине по предписанию главного санитарного врача.
Напомним, на утро 15 мая в Пермском крае 871 выявленный случай заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU