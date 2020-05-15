В Пермь из Чайковского на вертолете доставили женщину с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T08:41:40+03:00

В краевом центре ей будут лечить пневмонию

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8 мая вертолет санавиация Пермского края из Чайковского в Пермь эвакуировал женщину с пневмонией с подтвержденным диагнозом коронавирус. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Но чтобы сэкономить время при эвакуации медики приняли решение доставить ее вертолетом, а не машиной «скорой». В этом случае дорога заняла бы около 8 часов.

- Санавиацию вызывают, когда человеку не могут оказать экстренную помощь на месте, например в ЦРБ, когда это может сделать только высокотехнологичная больница, такая как Пермская краевая клиническая больница, - говорит Сергей Бондарь, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи.

За неделю вертолет МИ-8 санавиации Пермского края 7 поднимался в воздух и помог спасти 9 пациентов.

На вертолете доставили пациентку с коронавирусом в Пермь. Фото: Министерства здравоохранения Пермского края.

- Два раза вертолет вылетал в Чернушку, два в Чайковский , - сообщает Минздрав Пермского края. Пациентов доставляли в Пермь. Также среди тех, кого экстренно по воздуху пришлось доставлять в праздничные дни, - ребенок 5 лет. 10 мая мальчик с ожогами был эвакуирован из Чаи ковского и доставлен в ожоговый центр Перми. Еще один ребенок был доставлен с открытой травмой живота.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU