В Перми из-за ремонта на теплосети будет перекрыт участок улицы

15 Май 2020 2020-05-15T06:43:33+03:00

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В Перми по улице Маршала Рыбалко на участке от Торговой до Гальперина с 15 мая по 8 июня будут проводиться ремонтные работы на теплосети.

Автобусы №15, №39, №60, №65 и маршрутное такси №5т пойдут в объезд. Дорогу перекроют с 0.00 часов 15 мая.

- 8 июня будет временно прекращено движение транспорта по улице Маршала Рыбалко в районе дома №2а. Объехать этот участок можно по улице Кировоградской.

- В связи с этим автобусные маршруты №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №65 «кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Березовая роща» и маршрутное такси №5т «Южная – улица Адмирала Ушакова» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Маршала Рыбалко, Автозаводской и Гальперина.

Автобус №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора» в прямом и обратном направлениях будет ехать по улицам Маршала Рыбалко, Худанина, Кировоградской, Причальной и 2-й Бахчевой.

Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» до остановочного пункта «ДДК им. Кирова» будет следовать без заезда к медсанчасти №133.

ИСТОЧНИК KP.RU