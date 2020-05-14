Власти помогли 18 вахтовикам вернуться в Пермь из Нижневартовска

14 Май 2020 2020-05-14T23:17:06+03:00

В ближайшее время власти планируют привезти еще 6 пермяков из Ташкента и Казани

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По поручению врио губернатора Пермского края, в Пермь доставили 18 вахтовиков из Нижневартовска.

Рабочие прилетели чартерным рейсом в Ижевск, а после на автобусе - в столицу Прикамья. В дороге их сопровождали представители министерства территориальной безопасности.

- Рабочие будут направлены на двухнедельную самоизоляцию по месту жительства под наблюдением врачей. По прибытии в Пермь у всех будут взяты мазки для лабораторного исследования на коронавирус. По предварительным данным, на предприятии, где работали пермяки, не было зафиксировано случаев заражения, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В ближайшее время власти планируют привезти еще 6 пермяков из Ташкента и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU