В Перми закрыли из-за коронавируса кардиологическое отделение городской больницы
В пермской городской больнице №6, находящейся на Гайве, закрыли кардиологическое отделение. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, у пяти медработников больницы выявлен коронавирус.
- Все контактные лица установлены, у них взяты мазки, они находятся под ежедневным наблюдением врачей, - отметили в ведомстве. - Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.
Кроме того, по информации главного врача, в двух отделениях больницы №6 - гинекологии и хирургии - ведется эпидрасследование. О результатах расследования в минздраве пообещали сообщить дополнительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU