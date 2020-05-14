«Системное администрирование и искусственный интеллект». Пермские студенты и молодые специалисты смогут участвовать в онлайн-стажировках МТС

14 Май 2020 2020-05-14T16:30:22+03:00

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор МТС запускает онлайн-стажировки для студентов и выпускников вузов по 14 направлениям.

Программа включает в себя бизнес-стажировки и ИТ-стажировки.

Бизнес-стажировки будут проходить по техническому оснащению, маркетингу, финансам, PR. А ИТ-стажировки по шести направлениям: системное администрирование, тестирование, разработка, искусственный интеллект, Big Data, аналитика.

Особенность онлайн-стажировок - отсутствие привязки к конкретному региону. Например, пермские студенты могут стажироваться даже в тех подразделениях компании, которые не представлены в Перми. По итогам прохождения программы лучшим студентам МТС предложит постоянную работу в компании, к которой также можно будет приступить в дистанционном формате.

Из 525 студентов и молодых специалистов, прошедших в 2019 году стажировку в МТС, 110 продолжили работу в компании после завершения программы.

Минимальная длительность стажировки составляет два месяца и может быть продлена по желанию стажера до шести месяцев. Для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: минимальная рабочая неделя длится 20 часов. Работа в таком формате оплачивается, заработная плата зависит от условий стажировки.

ИСТОЧНИК KP.RU