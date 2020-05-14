2020-05-14T15:37:10+03:00
Общество

В Пермь привезли еще 18 вахтовиков, которые не могли вернутся домой из-за коронавируса

Рабочие проведут двухнедельную самоизоляцию дома
Анна Маркова
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Властями края организовали им доставку до Перми.Властями края организовали им доставку до Перми.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермь 14 мая привезли еще одну группу рабочих, которые не могли вернутся домой из Нижневартовска. Вахтовики приехали в Пермь из Ижевска, куда они прилетели чартерным рейсом.

Властями края организовали им доставку до Перми автобусом. Рабочие проведут двухнедельную самоизоляцию домой, под наблюдение врачей Роспотребнадзора.

- По прибытии в Пермь у всех будут взяты мазки для лабораторного исследования на коронавирус, - сообщает администрация Пермского края. - По предварительным данным, на предприятии, где работали пермяки, не было зафиксировано случаев заражения.

Еще в ближайшее время в Пермь привезут наших граждан из Ташкента. Сначала они прибудут в Казань.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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