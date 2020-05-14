Дягилевский фестиваль перенесут из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса в этом году проведение Международного Дягилевского фестиваля откладывается. В правительстве края отмечают, что он может состояться в конце августа - начале сентября, если позволит эпидемическая ситуация в крае.
Программа фестиваля, состав участников и количество иностранных гостей также могут быть изменены, так как существует ограничения в передвижении между городами и странами.
- Это не значит, что нужно ронять планку, - говорит Антон Клепиков, вице-премьер Правительства Пермского края. - Планируем провести качественный фестиваль, худруком которого по-прежнему остается Теодор Курентзис.
ИСТОЧНИК KP.RU