Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
Полицейские Перми задержали 35-летнего мужчину, совершившего грабеж. Во дворе одного из домов по улице Самолетная в Индустриальном районе мужчина подбежал к 60 летней женщины и сорвал с шеи две цепочки с кулоном и убежал. Украшения он сдал в ломбард в Мотовилихинском районе.
- Потерпевшая не смогла описать налетчика, - сообщают сотрудники отдела полиции Индустриального района. - Полицейские опросили очевидцев и установили личность нападавшего. Мужчина находился в одном из домов по улице Мира в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж», украшения были переданы пострадавшей женщине.
Полицейские считают, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям. Если Вы пострадали от рук этого мужчины, звоните по тел.: 8-999-36-35-608 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU