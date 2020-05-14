Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя

14 Май 2020 2020-05-14T14:10:53+03:00

Если вы стали "жертвой" этого преступника, обратитесь в полицию. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

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Полицейские Перми задержали 35-летнего мужчину, совершившего грабеж. Во дворе одного из домов по улице Самолетная в Индустриальном районе мужчина подбежал к 60 летней женщины и сорвал с шеи две цепочки с кулоном и убежал. Украшения он сдал в ломбард в Мотовилихинском районе.

- Потерпевшая не смогла описать налетчика, - сообщают сотрудники отдела полиции Индустриального района. - Полицейские опросили очевидцев и установили личность нападавшего. Мужчина находился в одном из домов по улице Мира в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж», украшения были переданы пострадавшей женщине.

Полицейские считают, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям. Если Вы пострадали от рук этого мужчины, звоните по тел.: 8-999-36-35-608 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU