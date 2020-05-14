Что делать, если вы не получили выплаты за работу с коронавирусом в Пермском крае?
На одном из совещаний президента с главами регионов был озвучен факт того, что не всем медицинским работникам были выплачены положенные им доплаты за работу с коронавирусом.
Для выявления таких нарушений, медикам Пермского края предлагают пройти опрос, чтобы проверить, как исполняются указы Президента об обеспечении выплатами медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, медики могут внести личный вклад в контроль за справедливым распределением федеральных выплат тем, кому они полагаются по праву.
Опрос можно пройти здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU