Что делать, если вы не получили выплаты за работу с коронавирусом в Пермском крае?

14 Май 2020 2020-05-14T12:23:07+03:00

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На одном из совещаний президента с главами регионов был озвучен факт того, что не всем медицинским работникам были выплачены положенные им доплаты за работу с коронавирусом.

Для выявления таких нарушений, медикам Пермского края предлагают пройти опрос, чтобы проверить, как исполняются указы Президента об обеспечении выплатами медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, медики могут внести личный вклад в контроль за справедливым распределением федеральных выплат тем, кому они полагаются по праву.

Опрос можно пройти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU