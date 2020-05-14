2020-05-14T12:23:07+03:00
Общество

Что делать, если вы не получили выплаты за работу с коронавирусом в Пермском крае?

Медикам предлагают пройти опрос, чтобы выявить нарушения
Анна Маркова
Поделиться:
Пройдя опрос, медики могут помочь выявить проблемы с доплатами.Пройдя опрос, медики могут помочь выявить проблемы с доплатами.
Изменить размер текста:

На одном из совещаний президента с главами регионов был озвучен факт того, что не всем медицинским работникам были выплачены положенные им доплаты за работу с коронавирусом.

Для выявления таких нарушений, медикам Пермского края предлагают пройти опрос, чтобы проверить, как исполняются указы Президента об обеспечении выплатами медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Принимая участие в анкетировании и честно отвечая на вопросы, медики могут внести личный вклад в контроль за справедливым распределением федеральных выплат тем, кому они полагаются по праву.

Опрос можно пройти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Что делать, если вы не получили выплаты за работу с коронавирусом в Пермском крае?
В Пермском крае еще у 42 человек обнаружен коронавирус
«Ехали и думали, что нас смоет». Дорогу между Чердынью и Соликамском затопило
Пермяки во вторую половину майских праздников вышли в офлайн
В Пермском крае еще в двух районах обнаружен коронавирус
«Пермская сетевая компания» обновит теплосеть на улице Федосеева
В Пермском крае выздоровели еще 30 человек после лечения коронавируса
Суд продлил арест обвиняемым в хищении 129 млн рублей при строительстве зоопарка
Пермяки могут звонить на «горячую линию» по вопросам работы школ и детских садов
За четыре месяца 2020 года на дорогах в Пермском крае погибли 82 человека
«Дорога превратилась в реку». Жители дачного поселка под Пермью оказались отрезанными от «большой земли»
В Перми мужчина зарубил топором спящего ребенка и его отца
Можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис? Чем рабочие дни отличаются от нерабочих и какой должна быть зарплата?
В беби-боксе в Перми оставили ребенка
Доктор Мясников: «Коронавирус - это учения перед грядущими серьезными пандемиями»
Жители Прикамья активно участвовали в многочисленных акциях в День Победы
Раиса Кассина: У педагогов накопилось много злости
Дошкольникам Пермского края вновь выдадут продуктовые наборы
Новый учебный год - 2020 в пермских школах начнется 1 сентября
Министр образования: ОГЭ для 9 классов в Пермском крае будут отменены