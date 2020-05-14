«Ехали и думали, что нас смоет». Дорогу между Чердынью и Соликамском затопило

14 Май 2020 2020-05-14T11:04:03+03:00

Участок дороги между Соликамском и Чердынью. Фото скриншот видео В. Молокотин.

Вода на дороге почти по колено [видео]

Изменить размер текста: A A

Житель Чердыни Виктор Молокотин на своей странице в социальной сети поделился видеороликом, который снял 13 мая на дороге Чердынь - Соликамск, сразу за мостом после поселка Рябинино, малой родины главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Воды на дороге по колено. Фото скриншот видео В. Молокотин.

На видео запечатлены последствия паводка. Дорога превратилась в реку, мощными бурлящими потоками вода пересекает ее. Чтобы показать уровень воды автор видео решил пройти по дороге, благо на нем были высокие болотные сапоги, вода достает почти до колена. В комментариях под постом пишут:

«Мы вчера так же ехали и думали не смоет ли нас!», - говорит Ирина.

«Я не поехала, меня перевез эвакуатор, там ужас что, машину жалко, надо еще как-то обратно приехать из Соликамска», - пишет Мария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/779002" frameborder="0"></iframe> Размыло дорогу в Пермском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дорога превратилась в реку». Жители дачного поселка под Пермью оказались отрезанными от «большой земли»

Из СНТ эвакуировали беременную и четверых детей (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU