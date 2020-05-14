2020-05-14T11:04:03+03:00
Общество

«Ехали и думали, что нас смоет». Дорогу между Чердынью и Соликамском затопило

Вода на дороге почти по колено [видео]
Анна Маркова
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Участок дороги между Соликамском и Чердынью. Фото скриншот видео В. Молокотин.Участок дороги между Соликамском и Чердынью. Фото скриншот видео В. Молокотин.
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Житель Чердыни Виктор Молокотин на своей странице в социальной сети поделился видеороликом, который снял 13 мая на дороге Чердынь - Соликамск, сразу за мостом после поселка Рябинино, малой родины главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Воды на дороге по колено. Фото скриншот видео В. Молокотин.

Воды на дороге по колено. Фото скриншот видео В. Молокотин.

На видео запечатлены последствия паводка. Дорога превратилась в реку, мощными бурлящими потоками вода пересекает ее. Чтобы показать уровень воды автор видео решил пройти по дороге, благо на нем были высокие болотные сапоги, вода достает почти до колена. В комментариях под постом пишут:

«Мы вчера так же ехали и думали не смоет ли нас!», - говорит Ирина.

«Я не поехала, меня перевез эвакуатор, там ужас что, машину жалко, надо еще как-то обратно приехать из Соликамска», - пишет Мария.

Размыло дорогу в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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