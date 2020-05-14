«Ехали и думали, что нас смоет». Дорогу между Чердынью и Соликамском затопило
Житель Чердыни Виктор Молокотин на своей странице в социальной сети поделился видеороликом, который снял 13 мая на дороге Чердынь - Соликамск, сразу за мостом после поселка Рябинино, малой родины главы Прикамья Дмитрия Махонина.
Воды на дороге по колено. Фото скриншот видео В. Молокотин.
На видео запечатлены последствия паводка. Дорога превратилась в реку, мощными бурлящими потоками вода пересекает ее. Чтобы показать уровень воды автор видео решил пройти по дороге, благо на нем были высокие болотные сапоги, вода достает почти до колена. В комментариях под постом пишут:
«Мы вчера так же ехали и думали не смоет ли нас!», - говорит Ирина.
«Я не поехала, меня перевез эвакуатор, там ужас что, машину жалко, надо еще как-то обратно приехать из Соликамска», - пишет Мария.
Размыло дорогу в Пермском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU