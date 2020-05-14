В Пермском крае еще в двух районах обнаружен коронавирус
В Пермском крае расширяется карта распространения коронавируса. На этой неделе случаи заболевания зафиксированы в двух новых территориях – Карагайском районе – 2 заболевших и 1 человек в Добрянском городском округе.
Таким образом, в Пермском крае заболевшие COVID-19 выявлены в 30 муниципальных образованиях региона.
На утро 14 мая в Прикамье 829 случаев заболевания опасной инфекцией. Наибольшее число заболевших – в краевой столице (674), также неединичные случаи заболевания в Чайковском и Краснокамском городских округах, в Пермском районе и Бардымском муниципальном округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU