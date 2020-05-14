2020-05-14T10:16:23+03:00
Общество

В Пермском крае еще в двух районах обнаружен коронавирус

Карту зараженности пополнили Карагайский и Добрянский районы
Анна Маркова
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Сейчас в Пермском крае заболевшие COVID-19 выявлены в 30 районах.Сейчас в Пермском крае заболевшие COVID-19 выявлены в 30 районах.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае расширяется карта распространения коронавируса. На этой неделе случаи заболевания зафиксированы в двух новых территориях – Карагайском районе – 2 заболевших и 1 человек в Добрянском городском округе.

Таким образом, в Пермском крае заболевшие COVID-19 выявлены в 30 муниципальных образованиях региона.

На утро 14 мая в Прикамье 829 случаев заболевания опасной инфекцией. Наибольшее число заболевших – в краевой столице (674), также неединичные случаи заболевания в Чайковском и Краснокамском городских округах, в Пермском районе и Бардымском муниципальном округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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