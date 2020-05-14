В Пермском крае выздоровели еще 30 человек после лечения коронавируса
По данным Минздрава Пермского края на утро 14 мая за прошедшие после лечения коронавируса выздоровели еще 30 человек.
- Их состояние удовлетворительное, - говорят в Минздраве. - Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 в Пермском крае достигло 475.
Напомним, на утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 331 человека, 23 скончались, на карантине по предписанию главного санитарного врача 1510 жителей Прикамья.
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ИСТОЧНИК KP.RU