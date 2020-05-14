В Пермском крае выздоровели еще 30 человек после лечения коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T08:25:45+03:00

На утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в крае выздоровели 475 человек

Изменить размер текста: A A

По данным Минздрава Пермского края на утро 14 мая за прошедшие после лечения коронавируса выздоровели еще 30 человек.

- Их состояние удовлетворительное, - говорят в Минздраве. - Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 в Пермском крае достигло 475.

Напомним, на утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 331 человека, 23 скончались, на карантине по предписанию главного санитарного врача 1510 жителей Прикамья.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 14 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 14 мая 2020 года [аудио] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU