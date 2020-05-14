2020-05-14T08:25:45+03:00
Общество

В Пермском крае выздоровели еще 30 человек после лечения коронавируса

Всего в крае выздоровели 475 человек
Анна Маркова
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На утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев.На утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Минздрава Пермского края на утро 14 мая за прошедшие после лечения коронавируса выздоровели еще 30 человек.

- Их состояние удовлетворительное, - говорят в Минздраве. - Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 в Пермском крае достигло 475.

Напомним, на утро 14 мая в регионе выявлено 829 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 331 человека, 23 скончались, на карантине по предписанию главного санитарного врача 1510 жителей Прикамья.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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