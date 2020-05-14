Суд продлил арест обвиняемым в хищении 129 млн рублей при строительстве зоопарка
В Пермском суде прошло рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю проекта АО «РЖДстрой» и директору ГКУ ПК «УКС Пермского края», которых обвиняют в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», точнее в хищении 129 миллионов рублей при строительстве нового Пермского зоопарка.
В декабре 2019 Свердловским районным судом Перми им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 8 мая состоялось еще одно заседание по этому делу.
- Свердловский районный суд г. Перми продлил обвиняемым срок содержания под стражей на 2 месяца - до 01.08.2020 года, - сообщает Прокуратура Пермского края.
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