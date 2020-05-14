Пермяки могут звонить на «горячую линию» по вопросам работы школ и детских садов

14 Май 2020 2020-05-14T06:58:15+03:00

До 30 июня ведется прием заявлений в электронной форме для зачисления в 1 класс. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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Если у вас есть вопросы, касающиеся дистанционного обучения, или вы хотите узнать о работе дежурных групп в детских садах? На эти вопросы вам ответят специалисты департамента образования администрации Перми. Звонить можно ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: 212-95-20.

По дополнительным вопросам родители могут обратиться к заведующему садика либо в департамент образования по телефонам: 212-73-18 или 212-98-47.

Вопросы, касающиеся комплектования дошкольных учреждений на следующий учебный год, принимаются по телефонам: 210-96-14 или 212-98-47. Или по номерам горячих линий в районных отделах образования по месту жительства семьи:

Специалисты управления дошкольного

212-98-47

Ежедневно по будням

образования

210-96-14

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Дзержинского района

тел.: 246-55-51

с 9 до 18.00,

обед с 13 до 14.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Индустриального района

тел.: 227-93-01

с 9 до 18.00,

обед с 13 до 14.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Кировского района

тел.: 283-30-16

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Ленинского района

тел.: 212-06-62

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Мотовилихинского района

тел.: 260-14-02

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Орджоникидзевского района

тел.: 284-70-00

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

Ежедневно по будням

Отдел образования Свердловского района

тел.: 244-36-14

с 9 до 18.00,

обед с 12 до 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU