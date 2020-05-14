Пермяки могут звонить на «горячую линию» по вопросам работы школ и детских садов
Если у вас есть вопросы, касающиеся дистанционного обучения, или вы хотите узнать о работе дежурных групп в детских садах? На эти вопросы вам ответят специалисты департамента образования администрации Перми. Звонить можно ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: 212-95-20.
По дополнительным вопросам родители могут обратиться к заведующему садика либо в департамент образования по телефонам: 212-73-18 или 212-98-47.
Вопросы, касающиеся комплектования дошкольных учреждений на следующий учебный год, принимаются по телефонам: 210-96-14 или 212-98-47. Или по номерам горячих линий в районных отделах образования по месту жительства семьи:
Специалисты управления дошкольного
212-98-47
Ежедневно по будням
образования
210-96-14
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Дзержинского района
тел.: 246-55-51
с 9 до 18.00,
обед с 13 до 14.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Индустриального района
тел.: 227-93-01
с 9 до 18.00,
обед с 13 до 14.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Кировского района
тел.: 283-30-16
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Ленинского района
тел.: 212-06-62
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Мотовилихинского района
тел.: 260-14-02
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Орджоникидзевского района
тел.: 284-70-00
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
Ежедневно по будням
Отдел образования Свердловского района
тел.: 244-36-14
с 9 до 18.00,
обед с 12 до 13.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU