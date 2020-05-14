2020-05-14T00:31:13+03:00
Происшествия

За четыре месяца 2020 года на дорогах в Пермском крае погибли 82 человека

По сравнению с прошлым годом число погибших в авариях людей увеличилось
Виктор Правдин
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Фото: ГИБДД г. ПермиФото: ГИБДД г. Перми
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В ГИБДД подвели итоги аварийности в Прикамье за первые четыре месяца 2020 года. С 1 января по 30 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 641 ДТП, что на 29,7 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли 82 человека, 855 получили различные травмы. Число жертв выросло на 13,9 процента, а процент тех, кто получил травмы, снизился на 29,9.

Основными причинами аварий являются нарушение правил дорожного движения самими водителями. По их вине произошло 558 ДТП. В ГИБДД отмечают, что самыми аварийными днями недели являются пятница и суббота с 17:00 до 21:00.

С 1 по 11 мая 2020 года в Прикамье произошло 259 аварий. В 48 ДТП погибли 8 человек, 61 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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