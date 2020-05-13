«Дорога превратилась в реку». Жители дачного поселка под Пермью оказались отрезанными от «большой земли»
СНТ «Усть-Качкинское» находится в Пермском районе на берегу Камы в 4 километрах от деревни Гамы. Эти 4 километра и стали непреодолимым препятствием для жителей дачного поселка. После того, как 9 мая вода в Каме начала подниматься, часть жителей успели уехать. А около 40 человек остались в садоводческом товариществе.
В результате подъема уровня воды в Каме дома дачников подтопило. В нескольких местах оказалась затопленной и дорога, ведущая к СНТ. Глубина составляла до 80 сантиметров. Дорога местами практически превратилась в реку. И выехать на обычном автомобиле из зоны подтопления было невозможно.
В результате 13 мая дачников, среди которых были беременная женщина и четверо маленьких детей, эвакуировали энергетики. Они сделали несколько рейсов и вывезли людей на грузовике большой проходимости.
Глубина луж на дороге - до 80 сантиметровФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU