«Дорога превратилась в реку». Жители дачного поселка под Пермью оказались отрезанными от «большой земли»

13 Май 2020 2020-05-13T20:14:11+03:00

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СНТ «Усть-Качкинское» находится в Пермском районе на берегу Камы в 4 километрах от деревни Гамы. Эти 4 километра и стали непреодолимым препятствием для жителей дачного поселка. После того, как 9 мая вода в Каме начала подниматься, часть жителей успели уехать. А около 40 человек остались в садоводческом товариществе.

В результате подъема уровня воды в Каме дома дачников подтопило. В нескольких местах оказалась затопленной и дорога, ведущая к СНТ. Глубина составляла до 80 сантиметров. Дорога местами практически превратилась в реку. И выехать на обычном автомобиле из зоны подтопления было невозможно.

В результате 13 мая дачников, среди которых были беременная женщина и четверо маленьких детей, эвакуировали энергетики. Они сделали несколько рейсов и вывезли людей на грузовике большой проходимости.

Глубина луж на дороге - до 80 сантиметровФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU