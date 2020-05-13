Можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис? Чем рабочие дни отличаются от нерабочих и какой должна быть зарплата?

13 Май 2020 2020-05-13T18:10:41+03:00

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С 12 мая период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавируса, закончился. Какие изменения нас ждут, как действовать и на что рассчитывать? «Комсомолка» спросила генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Храмова и руководителя правового департамента Конфедерации труда России, члена Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олега Бабича.

Чем рабочие дни сейчас отличаются от нерабочих? Что изменилось для людей?

Сергей Храмов: В связи с тем, что президент отменил ограничительные меры, но окончательное решение за властями регионов, нужно ждать известий от своих работодателей. Скажут выходить на работу - выходить, не скажут - не выходить.

Олег Бабич: Президент отменил единый нерабочий режим. При этом в каждом субъекте губернаторы самостоятельно решают вопрос о продлении нерабочего периода. Также власти регионов определяют, какие предприятия продолжают находиться на самоизоляции. В соответствие с указом, у работников организаций, деятельность которых приостановлена или ограничена, заработная плата сохраняется в полном объеме. Работники тех организаций, действительность которых не приостановлена, выходят на работу и получают зарплату. За исключением людей старше 65 лет.

Можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис?

Сергей Храмов: Удаленная работа регулируется Трудовым Кодексом. Для этого необходимо заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору о переходе на дистанционную работу. Если такое есть, то действовать нужно по этому соглашению, согласно его периоду действия. И если начальник даст команду о выходе, то нужно выходить. А дальше читать ст. 219 и рекомендации Роспотребнадзора.

Олег Бабич: Режим работы определяет работодатель. Но есть так называемые категории риска: люди возрастом от 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания из перечня. Работодатель не имеет права вытаскивать их в офис. Они могут настаивать на том, чтобы остаться на удаленной работе. Остаться дома можно и через оформление больничного. О категориях риска сказано и в указе президента, и в решениях каждого субъекта, и в распоряжении Роспотребназдора.

Компания сокращала зарплаты на время карантина. Должна ли она теперь вернуть их на прежний уровень?

Сергей Храмов: Работодатели не сокращали зарплату формально. К примеру, у работника оклад 30 тысяч рублей, и столько же он получает в виде премии, доплат и т.д. Для того, чтобы людей не увольнять, премии убирают, оставляя 2/3 оклада. Когда предприятие возвращается к работе, прежняя зарплата должна вернуться. Есть очень важная ст. 163, которая обязывает работодателя обеспечить работнику полную норму выработки, которая предполагает зарплату, за которую положена премия.

Олег Бабич: Если были выпущены приказы о сокращении заработной платы, можно только догадываться, какие у них были основания. Если издавались приказы по зарплатам, связанные с введением ограничительных мер, то надо будет эти приказы отменять и издавать новые. Но у каждого предприятия свой уникальный случай. Надо смотреть какая отрасль, чем занимается. Вернутся ли зарплаты на прежний уровень — большой вопрос. Если организация не работала, а теперь стала работать, то работник вправе рассчитывать на оплату труда в полном объеме. Работник должен получить то, что он заработал, это предполагает закон.

Если человек работал удаленно, то у него вообще ничего не должно было поменяться. Он выполняет те же самые функции, просто не в офисе, а у себя дома. Удаленность - это режим работы. На объемах работы и функциональных обязанностях удаленка никак не сказывается. Удаленный работник должен был получать зарплату в полной мере. Если этого не происходило, это предмет для рассмотрения трудовой инспекции и прокуратуры. Другое дело, что сейчас прокуратура и госинспекция нередко закрывает на это глаза и не рассматривает такие дела.

Могут на удаленке уволить за пьянку или прогулы?

Олег Бабич: А как этот факт установить? Увольнение за нахождение в пьяном виде на рабочем месте предусматривает обязательное установление факта опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU