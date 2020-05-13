В беби-боксе в Перми оставили ребенка

13 Май 2020 2020-05-13T17:04:11+03:00

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В Перми, 12 мая в беби-боксе, который находится в МСЧ №9, оставили мальчика, ему 8 месяцев.

- Ночью в МСЧ № 9 Перми оставили мальчика в беби-боксе, возраст 8 месяцев, - сообщила руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. - Врачи сделали осмотр и сообщили в опеку и органы полиции для составления акта об оставлении. Сейчас ребенок находится под опекой государства и дальнейшей судьбой малыша займутся органы опеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU