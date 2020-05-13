2020-05-13T16:18:14+03:00
Общество

Жители Прикамья активно участвовали в многочисленных акциях в День Победы

По данным социологов, к ним присоединился каждый второй россиянин
Андрей МАТЛИН
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«Окна Победы», «Фонарики Победы», «Флаги Победы», «Бессмертный полк на балконе», виртуальные георгиевские ленточки – 9 мая во всех этих акциях, посвященных 75-летию Победы, активное участие приняли жители Прикамья, как и все россияне в целом.

- Виртуальный «Бессмертный полк» оказался в этом году нисколько не легче реального, отметила, например, координатор этой акции в Пермском крае Анна Отмахова. – Я искренне горжусь пермской командой волонтёров, они выполняли модераторские функции на основной ленте Бессмертного полка дома. Со всей страны публиковались сообщения из соцсетей с хештегом Бессмертный полк дома. Наша гордость - База данных, сделанная самими людьми, теперь это больше 767 000 историй солдат, которые мы собираем и храним уже 8 лет. И мы до сих пор публикуем истории, их ещё осталось больше сотни.

Подготовка к 9 МАЯ в Перми..

Жители Пермского края принимали активное участие в онлайн проектах. К примеру, 450 тысяч прикамцев посмотрели телемарафон на телеканале «ВЕТТА». 9 мая в Прикамье состоялась премьера документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» об Уральском добровольческом корпусе. Его посмотрели около 3,5 тысяч человек. Фильм доступен к просмотру и сейчас (по активной ссылке). Более 3 тысяч человек совершили виртуальный "Маршрут Победы".

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По некоторым оценкам, в той или иной акции 9 мая прияли участие не менее половины жителей края. И эти данные соответствуют общероссийским.

По информации ВЦИОМ, 9 мая каждый второй житель России принял участие хотя бы в одной акции, посвященной празднованию 75-летия Дня Победы. По популярности они распределились так.

26% респондентов участвовали в проекте «Окна Победы» - они оформили окна жилых домов рисунками и словами, посвященными Победе.

24% участников опроса зажгли на своих подоконниках фонарики и свечи в память о погибших и ветеранах, вывесили флаги и георгиевские ленточки в рамках проектов «Свет победы» и «Флаги России. 9 мая».

21% жителей страны спели песню «День Победы» после минуты молчания, еще 20% опрошенных вышли на балконы с портретами участников ВОВ в честь акции «Бессмертный полк на балконах». Каждый десятый житель России поздравил ветеранов в своих дворах, а 3% исполнили заветные желания ветеранов в рамках проекта «Мечты победителей».

Фонарики в честь Дня Победы.

Фонарики в честь Дня Победы.

- Этот День Победы стал самым необычным за все время празднования, - поделился своими ощущениями заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. - Короновирус не позволил нам выйти на улицы городов, пройти в колонне Бессмертного полка. Но мы нашли способы почтить память победителей. Было проведено множество онлайн-акций, я принял участие в акции «Лично о войне».

Как отмечают социологи, большая часть опрошенных согласилась с тем, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, вызвали в жителях России чувство душевного подъема и ощущение единения народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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