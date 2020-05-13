Раиса Кассина: У педагогов накопилось много злости

13 Май 2020 2020-05-13T15:43:25+03:00

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- Зачем в такой напряженный период, когда учителя на грани, вы заваливаете школы таким количеством отчетов, конкурсов, требований к заполнению всевозможных форм и таблиц, заявок на срочное прохождение мониторингов и опросов, курсов? - такой вопрос поступил во время брифинга, прошедшего в прямом эфире «Комсомолки», министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

- Я понимаю, у педагогов накопилось много злости, - ответила министр образования. - Действительно очень тяжело. Мы со своей стороны сделали все, чтобы не собирать с них лишних отчетов. Я всегда говорю: «Дайте учителям закончить учебный год, потом разберемся, сколько уроков они провели».

ИСТОЧНИК KP.RU