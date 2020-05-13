Дошкольникам Пермского края вновь выдадут продуктовые наборы

13 Май 2020 2020-05-13T15:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время брифинга, прошедшего в прямом эфире «Комсомольской правды» - Пермь», министр образования Пермского края Раиса Кассина ответила на вопросы наших читателей. В частности, на этот: «Хотелось бы узнать, планируется ли повторно выдавать продуктовые наборы для дошкольников?»

- Школьникам мы продолжим выдавать продуктовые наборы раз в две недели до конца мая, - пояснила министр образования. – За первую половину мая и за вторую половину мая. О выдаче сухих пайков дошкольникам в апреле было принято личное решение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: выделить дополнительные деньги на продуктовые наборы для малообеспеченных детсадовцев. Вчера принято решение – выдадим и на май.

ИСТОЧНИК KP.RU