Новый учебный год - 2020 в пермских школах начнется 1 сентября

13 Май 2020 2020-05-13T15:10:13+03:00

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Во время брифинга, прошедшего в прямом эфире «Комсомольской правды» - Пермь», министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, как пройдут в этом году последние звонки.

- В 9 классах аттестаты по итогам учебного года выдадут в конце июня. И лучше бы выдать их без особых торжеств, не в массовом порядке. Просто чтобы ребята, которым надо поступать в колледжи, могли их получить. А когда все успокоится, в июле–августе можно провести какие-то праздничные мероприятия. Надеюсь, что к этому времени ситуация с коронавирусом уже разрешится.

А новый учебный год в школах традиционно начнется 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU