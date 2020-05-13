Новый учебный год - 2020 в пермских школах начнется 1 сентября
Во время брифинга, прошедшего в прямом эфире «Комсомольской правды» - Пермь», министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, как пройдут в этом году последние звонки.
- В 9 классах аттестаты по итогам учебного года выдадут в конце июня. И лучше бы выдать их без особых торжеств, не в массовом порядке. Просто чтобы ребята, которым надо поступать в колледжи, могли их получить. А когда все успокоится, в июле–августе можно провести какие-то праздничные мероприятия. Надеюсь, что к этому времени ситуация с коронавирусом уже разрешится.
А новый учебный год в школах традиционно начнется 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU