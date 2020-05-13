Министр образования: ОГЭ для 9 классов в Пермском крае будут отменены
Министр образования Пермского края Раиса Кассина провела на площадке «Комсомольской правды» - Пермь» брифинг, во время которого ответила на вопросы, волнующие школьников и их родителей. Вопросы задавали и в ходе прямого эфира на сайте perm.kp.ru, и заранее на странице «Комсомолки» ВКонтакте.
Очень много вопросов, присланных заранее, касались темы: планируется ли отмена ОГЭ в Пермском крае?
- Сегодня официально объявили, что экзаменов для 9 классов не будет в принципе, - рассказала министр Раиса Кассина. - Отметки всем будут выставлять по текущим отметкам за 9 класс. Аттестаты выдадут без экзаменов.
- Хотели улучшить результат по итогам 9 класса за счет сдачи ОГЭ. Будет ли возможность сдать экзамены желающим? – задала вопрос одна из- пользователей.
- Нет. Экзамены отменили для всех, - ответила министр.
ИСТОЧНИК KP.RU