Министр образования: ОГЭ для 9 классов в Пермском крае будут отменены

13 Май 2020 2020-05-13T14:50:30+03:00

Об этом Раиса Кассина рассказала во время брифинга, состоявшегося в «Комсомольской правде»

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина провела на площадке «Комсомольской правды» - Пермь» брифинг, во время которого ответила на вопросы, волнующие школьников и их родителей. Вопросы задавали и в ходе прямого эфира на сайте perm.kp.ru, и заранее на странице «Комсомолки» ВКонтакте.

Очень много вопросов, присланных заранее, касались темы: планируется ли отмена ОГЭ в Пермском крае?

- Сегодня официально объявили, что экзаменов для 9 классов не будет в принципе, - рассказала министр Раиса Кассина. - Отметки всем будут выставлять по текущим отметкам за 9 класс. Аттестаты выдадут без экзаменов.

- Хотели улучшить результат по итогам 9 класса за счет сдачи ОГЭ. Будет ли возможность сдать экзамены желающим? – задала вопрос одна из- пользователей.

- Нет. Экзамены отменили для всех, - ответила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU