Авиакомпании отменили еще ряд рейсов из Перми
Количество ежедневных рейсов из Перми сократилось до трех-четырех в день. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила следующие рейсы до Москвы:
СУ-1200/01, вылетающий из Перми в 12.25, по вторникам, средам и пятницам с 19 по 29 мая.
СУ-1204/05, с вылетом из Перми в 22.30, с 16 по 31 мая.
СУ-1218/19, с вылетом в 6.20 с 17 по 31 мая.
СУ-1392/93, с вылетом в 21.55 с 19 по 29 мая.
СУ-1394/95, с вылетом в 7.45 по вторникам, средам и пятницам, с 16 по 31 мая.
Авиакомпания S7 Airlines отменила два рейса до Москвы:
С7-1155/56 с вылетом из Перми в 13.45 со 2 по 19 июня.
С7-1159/60 с вылетом в 7.05 с 17 по 24 мая.
Авиакомпания «Россия» отменила вылеты до Санкт-Петербурга на 16, 18 и 22 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU