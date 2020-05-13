Авиакомпании отменили еще ряд рейсов из Перми

13 Май 2020 2020-05-13T12:37:19+03:00

В расписании пермского аэропорта осталось всего по 3-4 рейса в день

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Количество ежедневных рейсов из Перми сократилось до трех-четырех в день. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила следующие рейсы до Москвы:

СУ-1200/01, вылетающий из Перми в 12.25, по вторникам, средам и пятницам с 19 по 29 мая.

СУ-1204/05, с вылетом из Перми в 22.30, с 16 по 31 мая.

СУ-1218/19, с вылетом в 6.20 с 17 по 31 мая.

СУ-1392/93, с вылетом в 21.55 с 19 по 29 мая.

СУ-1394/95, с вылетом в 7.45 по вторникам, средам и пятницам, с 16 по 31 мая.

Авиакомпания S7 Airlines отменила два рейса до Москвы:

С7-1155/56 с вылетом из Перми в 13.45 со 2 по 19 июня.

С7-1159/60 с вылетом в 7.05 с 17 по 24 мая.

Авиакомпания «Россия» отменила вылеты до Санкт-Петербурга на 16, 18 и 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU