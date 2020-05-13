2020-05-13T10:32:27+03:00
Общество

Пермском крае от коронавируса выздоровело еще 32 человека

Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов
Анна Маркова
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Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пермском крае от коронавируса поправились еще 32 человека. Данные сообщает Минздрав края за прошедшие сутки. Все новые выздоровевшие выписаны из больниц Прикамья. Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.

На утро 13 мая в крае выявлено 781 инфицированный. Из них 313 – на лечении, 23 скончались, 1317 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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