Пермском крае от коронавируса выздоровело еще 32 человека
В Пермском крае от коронавируса поправились еще 32 человека. Данные сообщает Минздрав края за прошедшие сутки. Все новые выздоровевшие выписаны из больниц Прикамья. Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.
На утро 13 мая в крае выявлено 781 инфицированный. Из них 313 – на лечении, 23 скончались, 1317 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU