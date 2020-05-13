Посмотреть на стройку и принять участие в выставке недвижимости можно онлайн

13 Май 2020 2020-05-13T09:19:08+03:00

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АО «ПЗСП» много лет последовательно внедряет в свою работу информационные технологии. Сегодня эти наработки пришлись как никогда кстати. Застройщик регулярно проводил для своих покупателей экскурсии на строящиеся объекты. Сейчас, в условиях ограничений на личные посещения, для клиентов ПЗСП существует возможность побывать на такой экскурсии в дистанционном формате. Помимо обеспечения требований безопасности, это позволит ещё и сэкономить время.

Ближайшая такая виртуальная экскурсия состоится сегодня, 13 мая. В 12 часов начнется онлайн-передача из строящегося дома на ул. Целинная, 53 (вторая очередь). Трансляция будет проходить в прямом эфире Вконтакте (https://vk.com/permzsp) и Инстаграме (@pzsp). Покупатели смогут оценить ход и качество выполняемых работ, удобство планировок, а также задать вопросы специалистам компании.

Виртуальное посещение строящихся объектов поможет понять, как в сложных условиях эпидемии коронавируса ПЗСП обеспечивает стабильную и бесперебойную работу. Производство материалов для строительства, обеспечение стройки идёт строго в соответствии с технологическими требованиями. Все дома строятся по графику, и будут сданы в штатном режиме точно в заявленный срок.

Точно так же онлайн проходят и ярмарки недвижимости. С объектами ПЗСП вы можете познакомиться в ходе такой онлайн-ярмарки 13 и 14 мая. Присоединиться к выставке можно по ссылке: https://territoriya-59.timepad.ru/event/1304786/. Посетители ярмарки смогут сравнить квартиры в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, принять участие в акциях, рассчитать ипотеку по своим индивидуальным условиям и даже зарегистрировать сделку онлайн.

Кстати, о выгодных предложениях. С 20 апреля по 1 ноября действует ипотечная программа «Господдержка 2020» для выдачи ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья. Сниженная ставка по ипотеке составит всего 5,9% на весь срок кредита. Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры от надёжного застройщика – сейчас самое время.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн вы сможете на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

ИСТОЧНИК KP.RU