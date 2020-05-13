2020-05-13T07:36:38+03:00
Общество

Дежурных групп в пермских садах станет больше

Родителям нужно будет предоставить разрешение от работодателя
Анна Маркова
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Сейчас в Перми работают 152 дежурные группы.Сейчас в Перми работают 152 дежурные группы.Фото: Василий Вахрин
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С 12 мая в Прикамье началось поэтапное снятие ограничений самоизоляции, которые были приняты из-за распространения коронавируса.

Для некоторых пермяков закончилась так называемая «удаленка». У многих возник вопрос: «С кем оставить ребенка?», ведь детские сады не вернулись к привычному режиму работы. Горожане сетуют, что им предлагают дежурные группы далеко от дома.

В связи с этим администрация Перми сообщила, что в городе планируется увеличить количество дежурных групп в детских садах.

- Такие группы будут открываться по заявлению родителя в том дошкольном учреждении, которое посещал ребенок до введения режима самоизоляции, - сообщает городская администрация.

Чтобы попасть в дежурную группу, родителям нужно написать заявление на имя руководителя детского сада с указанием места работы обоих родителей и представить разрешение на передвижение от работодателя.

- Сейчас в Перми работают 152 дежурные группы, их посещают 1800 ребят, - говорят чиновники. - Работа групп в детских садах организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий: ежедневно проводятся утренние фильтры, регулярная санобработка и проветривание, наполняемость дежурных групп не превышает 12 человек.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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