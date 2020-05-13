Четыре отделения медсанчасти Перми закрыли на карантин из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T06:34:40+03:00

Две недели прием и выписка пациентов из них невозможна

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Новая коронавирусная инфекция пробралась в Медсанчасть № 9 в Перми, которая находится на улице Братьев Игнатовых, 2. В четырех отделениях больницы объявлен карантин. Закрыты терапевтическое, неврологическое, кардиологическое и реанимационное отделения. Сделать это пришлось, после того как там был выявлен заболевший коронавирусной инфекцией.

По сообщению Минздрава все контактировавшие с инфицированным медработники и пациенты больницы находятся в обсервации.

Напомним, в Перми по данным на утро 13 мая 781 заболевших COVID-19 с начала эпидемии.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 13 мая 2020 года: число зараженных составило 781 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU