2020-05-12T19:59:15+03:00
Общество

Арестованного руководителя проекта строительства Пермского зоопарка отпустили из СИЗО

Он находился за решеткой с декабря 2019 года
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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В пятницу, 12 мая, стало известно, что Свердловский районный суд отпустил под залог руководителя проекта строительства Пермского зоопарка Илью Козырева, арестованного по подозрению в хищении 130 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Козырев был задержан в декабре 2019 года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Он курировал стройку зоопарка со стороны генподрядчика — ООО «РЖД строй». По данным следствия, при строительстве первой очереди объекта могло быть похищено около 130 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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