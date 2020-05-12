2020-05-12T17:38:11+03:00
Общество

«Пермяки могут подавать заявки». Портал Госуслуги заработал после сбоя

Сервис был временно недоступен в связи с подготовкой к большому количеству обращений
Виктор Правдин
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Фото: скриншот сайта esia.gosuslugi.ruФото: скриншот сайта esia.gosuslugi.ru
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В понедельник, 11 мая, Владимир Путин распорядился единоразово выдать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство России.

Власти пояснили, что деньги можно будет получить после 1 июня. Заявку можно подавать, начиная с 12 мая, через Госуслуги. Также заявление можно подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через МФЦ.

На следующий день на портале Госуслуг начались сбои. Пермяки сообщали, что не могут подать заявку. Вечером во вторник, 12 мая, в компании "РТ Лабс", которая выступает оператором портала, сообщили, что портал был временно недоступен в связи с подготовкой к большому количеству обращений. Сейчас интернет-ресурс вновь работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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